Bremer Juventus, i dettagli dell’offerta

Mentre diceva addio a De Ligt, la Juventus si muoveva per sostituirlo con Bremer. A questo punto l’obiettivo numero uno, come racconta la Gazzetta dello Sport.

Bremer Juventus, le cifre dell’offerta

Su Bremer la Juve si è mossa con decisione tra giovedì e venerdì. Approntata una proposta da 35 milioni più 5 di bonus, poi alzata tra domenica sera e ieri mattina a 40 di parte fissa più bonus, per sbaragliare la concorrenza, anche se la richiesta per ora è di 50. A dirla tutta, l’offerta scritta non è stata ancora presentata ai granata, ma è solo questione di tempistiche e non di volontà. La Juve ha sottoposto al brasiliano un contratto quinquennale da 5 milioni netti a stagione, contro i 3 offerti dall’Inter, poi alzati a 3,4.