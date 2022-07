Bremer Juventus, ecco come è stata superata l’Inter

Il sorpasso per Bremer era nell’aria dopo la vendita di De Ligt al Bayern, è arrivato con un’offerta che ha gelato l’Inter e ha permesso alla Juventus di strappare il sì del Torino alla cessione di Gleison. Al brasiliano contratto fino al 2027 a 4 milioni netti più 1 di bonus. Ne parla il Corriere dello Sport.

Sorpasso Juventus per Bremer

Senza soldi da investire perché non ci sono state le cessioni richieste da Zhang, l’Inter aveva le mani legate e ha visto inceneriti mesi di lavoro dal blitz della Juve. I bianconeri, offrendo 41 milioni di parte fissa più 9 divisi in quattro bonus piuttosto facili, non hanno impiegato molto a ottenere l’ok di Cairo. Il patto che Gleison aveva stretto con l’Inter da mesi si è liquefatto di fronte all’ingaggio prospettato ai suoi rappresentanti da Cherubini.

