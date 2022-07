“Bremer e Morata?”, l’ad Juve svela tutto

L’amministratore delegato della Juventus Maurizio Arrivabene ha parlato di mercato da Milano, all’uscita dell’Assemblea di Lega della Serie A.

Intervista Arrivabene

Non ha seguito la squadra negli Stati Uniti, ieri è tornato sul recente acquisto di Gleison Bremer, difensore del Torino su cui l’Inter era in pressing da tempo: «Bremer soffiato ai nerazzurri? Il mercato è aperto e ogni squadra fa quello che deve fare». Ha parlato anche del possibile ritorno alla Juventus di Alvaro Morata: «Su di lui non c’è nessuna novità», ha tagliato corto.