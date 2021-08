Bruno Alves svela: “Ho saputo dove giocherà Ronaldo”

L’ex difensore del Parma Bruno Alves, compagno di Cristiano Ronaldo nella Nazionale portoghese, ha parlato a TMW del futuro del cinque volte Pallone d’oro. Secondo il difensore lusitano, CR7 vestirà ancora la maglia bianconera anche nella prossima stagione:



“Penso che Cristiano rimarrà ancora almeno un anno a Torino. Questo perché la Juventus è un top club e ha giocatori molto importanti in rosa. Inoltre, il ritorno in panchina di Allegri dà maggiori garanzie. Quando sei in una squadra forte come la Juve non vuoi andare via“.

fonte: ilbianconero.com