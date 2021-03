Buffon addio Juve – Il grande dubbio di Gigi Buffon. E’ pronto a salutare la Juventus al termine di questa stagione, ma non è sicuro di volerlo fare. Mancano ancora diverse settimane alla fine della stagione e il portiere bianconero non sembra aver intenzione di smettere, anzi.

Chiarirà il suo futuro nel solito incontro di fine anno con il presidente e amico Andrea Agnelli, ma qualche indiscrezione arriva già.

Buffon addio Juve, in arrivo la scelta di Gigi

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, Buffon ha voglia di sentirsi ancora protagonista all’età di 43 anni e, alla luce delle “sole” 10 apparizioni tra campionato, Champions League e Coppa Italia, medita di fare una nuova esperienza altrove per sentirsi maggiormente coinvolto e più protagonista.

DOVE? – Come riporta la rosea, non ha alcun tipo di preclusione verso un altro club italiano piuttosto che per una nuova avventura all’estero, anche se un’avventura come l’amico Iker Casillas al Porto non la disdegnerebbe.

Non ha problemi con Pirlo e tanto meno col presidente della Juve Andrea Agnelli, ma sperava di poter essere preso maggiormente in considerazione. Non è comunque da escludere che, qualora Buffon non riuscisse a trovare una soluzione di suo gradimento, possa decidere di concludere la sua carriera dopo la finale di Coppa Italia contro l’Atalanta del prossimo 19 maggio.

gigi-buffon-juventus-2020

