Buffon al Barcellona o al Monza? L’annuncio di tre giorni fa di Gigi Buffon (“A fine stagione tolgo il disturbo dalla Juventus”) ha scatenato un pandemonio di voci di mercato su quale possa essere la prossima destinazione. Sempre che non si ritiri dal calcio giocato, ovviamente.

E ne avrebbe ben donde, visti i 43 anni suonati. Quello che sappiamo è che mancano tre partite caldissime alla fine di una stagione difficile per la Juve, e che il portierone bianconero nel giro di un mese prenderà la decisione sul suo futuro: o smettere o accettare una delle varie offerte che ha ricevuto.

In attesa di conoscere l’effettiva concretezza delle varie ipotesi e potervi dare un quadro più preciso di dove potrà andare o meno Buffon, qui di seguito facciamo il riepilogo di tutte le squadre (di ogni Paese e categoria…) a cui è stato accostato sui vari media nel giro di nemmeno 72 ore:

Buffon al Barcellona o al Monza? Tutte le ipotesi sul suo futuro

BARCELLONA – Ieri sera i francesi di FootMercato hanno parlato di un sondaggio da parte dei blaugrana. Vorrebbe dire restare davvero nel calcio che conta. Anche se nel caso, sembra più probabile un ruolo da secondo portiere come nella Juve degli ultimi anni.

ALTRE EUROPA – Possiamo riunire in un calderone parecchi club del Vecchio Continente che in qualche misura si sono fatti avanti, per dargli eventualmente un ruolo da protagonista: Olympiacos, Eintracht Francoforte, Sporting Lisbona, Galatasaray e Dinamo Kiev.

GENOA – Buffon è sempre stato un Grifone nel cuore, e lì ci gioca Perin, tuttora di proprietà della Juve. Il procuratore di Super Gigi, Silvano Martina, ha però smentito questa pista. Almeno per ora.

ATALANTA – Secondo la Gazzetta dello Sport, la Dea ci prova da oltre un anno ma lui ha sempre detto no.

ROMA – Un grande allenatore come Mourinho, secondo Tuttosport, sta tentando a un grandissimo portiere come Buffon, che finora è sembrato restio (vedi Atalanta) a passare in una diretta rivale della Juve.

LAZIO – L’altra sponda della capitale? Un nome a sorpresa tirato fuori non tanto dai media quanto piuttosto da alcuni bookmakers.

MILAN – C’è poi chi ha azzardato un vero e proprio paradosso di mercato: anziché venire Donnarumma alla Juve, sarebbe Buffon a trasferirsi in rossonero e fare da chioccia a Donnarumma.

PARMA – L’ipotesi romantica di Repubblica: tornare nella squadra che l’ha lanciato.

CARRARESE – L’ipotesi ancora più romantica di Repubblica: andare a giocare nella squadra della sua città, della quale non è mai stato giocatore ma è stato proprietario.

MONZA – Anche questa è piuttosto fresca: CMIT TV ha accostato Buffon all’ambiziosa squadra di Berlusconi e Galliani, attualmente impegnata nei playoff di Serie B per provare a salire in A.

