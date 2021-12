Calciomercato Juve, 3 bianconeri verso l’addio per finanziare il colpo in attacco

Calciomercato Juve – Aaron Ramsey è il primo nome, anche quello scontato: del resto, è l’unico al momento fuori rosa, con i bianconeri che stanno cercando in maniera anche affannosa una soluzione a quest’enorme problema da 7 milioni di euro all’anno.

Il gallese è sostanzialmente fuori squadra, e se tutto andrà come deve dal primo febbraio avrà un’altra maglia. Probabilmente in presto. Probabilmente in Premier League. Con una parte dello stipendio ancora pagata dalla Juventus.

Calciomercato Juve, le scelte per gennaio

NON SOLO AARON – La Juve cederebbe due giocatori a centrocampo, non solo uno. Ma chi? E da cosa dipende?

Partiamo dalla prima domanda: come raccontato anche da La Gazzetta dello Sport, il nome in uscita resta quello di Arthur, con l’agente Pastorello già al lavoro per trovare una soluzione.

Dipenderà tutto dalle proposte che arriveranno sul tavolo del giocatore. In alternativa, la Juve valuta ancora proposte per Weston McKennie. Servirà tutto a finanziare la punta.

fonte: ilbianconero.com