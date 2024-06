Calciomercato Juve, 4 cessioni prima del ritiro: bocciati da Motta 

Calciomercato Juve, non solo acquisti ma anche cessioni. Parallelamente agli acquisti ormai in cassaforte di Michele Di Gregorio, Douglas Luiz e i sogni che portano a Roberto Calafiori e Teun Koopmeiners, la società dovrà occuparsi anche dei piazzamenti e non solo per far cassa e finanziare i grandi arrivi e obiettivi citati, ma anche per una mera questione di spazio nella rosa finale in vista della prossima stagione.

Calciomercato Juve, i nomi in lista di sbarco

E così come riporta TuttoSport oggi in edicola, Thiago Motta ha già comunicato i nomi di quattro calciatori attualmente in organico ma che non rientrano nei piani tecnici e che possono essere considerati esuberi da piazzare. E’ il caso di Weston McKennie che dopo aver tirato troppo la corda con l’Aston Villa l’ha spezzata, rischiando di perdere la pista Premier League salvo novità eventuali dall’Inghilterra. Ora bisognerà trovargli una nuova sistemazione.

E lo stesso vale per Moise Kean per il quale non potrà esserci un futuro a Torino. Sarà piuttosto ceduto. E in attacco non sarà il solo: anche Arkadiusz Milik, riporta sempre il quotidiano, sarà in uscita nonostante anche l’infortunio. Il polacco vorrebbe restare alla Continassa ma si proverà a piazzarlo su volete del tecnico. E lo stesso vale per un altro calciatore attualmente nell’infermeria juventina: Filip Kostic, il quale, malgrado il k.o., potrebbe comunque raggiungere José Mourinho in Turchia. Giocatori che oltre a far spazio potrebbero portare nelle casse gobbe tra i 40 e i 50 milioni di euro.