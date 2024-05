Calciomercato Juve, pronte 9 cessioni per fare cassa: tutti i nomi

Calciomercato Juve, obiettivo tesoretto tramite cessioni. La nuova era bianconera targata Cristiano Giuntoli è ormai nota a tutti: stop ad acquisti pazzi, incontrollati, e con un monte ingaggi sempre più pesante sul bilancio del club. Si andrà piuttosto di una nuova linea green dove andrà tutto doverosamente ponderato: non significa assolutamente che le ambizioni saranno diverse, anzi la Juventus punterà sempre a vincere, ma si proverà a farlo con una via differente rispetto a quella percorsa negli ultimi anni.

Questo significa che il mercato dovrà giocoforza autofinanziarsi. Ovvero entrate grazie a cessioni strategiche che permetteranno di alzare e potenziare un budget mercato attualmente attorno ai 50 milioni di euro. In vetrina, riporta il Corriere Torino oggi in edicola, ci sono soprattutto i giocatori che si sono mesi in luce quest’anno attraverso dei prestiti lontani da Torino: come Arthur girato alla Fiorentina o anche Kaio Jorge al Frosione. Entrambi hanno estimatori soprattutto all’esterno e non sono esclude proposte in arrivo.

Calciomercato Juve, pronte diverse cessioni per finanziarsi

Lo stesso vale per Dean Huijsen, Matias Soulé e Samuel Iling Junior. Il primo, valutato 25-30 milioni e considerato anche come pedina di scambio con l’Atalanta per Koopmeiners, è seguito da Borussia Bortmund e Newcastle. La Premier però corteggia anche l’esterno di fascia quest’anno in bianconero e ci sarebbe addirittura la fila per Soulé: Newcastle, Liverpool, Aston Villa, Crystal Palace e Southampton. Il prezzo per l’argentino sarebbe di 30-35 milioni di euro allo stato attuale.

In uscita, passando ai giocatori più esperti, anche Filip Kostic e Weston McKennie: il primo potrebbe portare circa 8 milioni nelle casse juventine, circa 15 il secondo. In uscita anche Moise Kean – che al momento però non ha offerte e Arkadiusz Milik che anche potrebbe essere inserito in un’altra trattativa. Fossero piazzati tutti, ne verrebbe un tesoro di circa 160 milioni di euro totali. Utili poi per l’assalto ai grandi nomi in agenda.