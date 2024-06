Calciomercato Juve, accelerata per il sostituto di Rabiot

Calciomercato Juve, Adrien Rabiot tentenna e Cristiano Giuntoli si muove subito per il suo sostituto: del resto a 8 giorni dalla scadenza del contratto e con un prolungamento a oggi lontano considerando anche le ultime dichiarazioni dal ritiro della Francia e l’insidia Real Madrid e Premier League, il direttore tecnico si cautela per non farsi trovare impreparato. Perché preso Douglas Luiz, bisognerà consegnare a Thiago Motta l’altro mediano per il nuovo 4-2-3-1 con Nicolò Fagioli e Manuel Locatelli un passo indietro nelle gerarchie ma a completare il pacchetto dei centrocampisti.

Calciomercato Juve, novità per il sostituto Rabiot

Ed è per questo, riporta TuttoSport oggi in edicola, che il dirigente juventino ha iniziato a muovere i primi passi concreti per Khepheren Thuram, fratello dell’attaccante interista, in scadenza di contratto nel 2025 col Nizza e in uscita pertanto dal club transalpino. Valutato di base 30-40 milioni, Giuntoli punta a dimezzare tale prezzo data la questione contrattuale. Altrimenti ci sarebbe pronto per Youssouf Fofana che il Monaco ha già fatto sapere di vendere per cifre congrue e che rispetto al figlio d’arte ha anche due anni più giovani. Se Rabiot si sta organizzando per il suo futuro, lo stesso sta dunque facendo anche la società guardano altrove adesso.