Calciomercato Juve, accelerata per Thuram: si chiude settimana prossima?

Calciomercato Juve, accelerata per Khephren Thuram del Nizza. Ovvero il sostituto designato per prendere il posto di un Adrien Rabiot ormai sempre più lontano dalla Vecchia Signora nonostante l’offerta sul tavolo da 7.5 milioni di euro per tre anni. Così ceduto Moise Kean alla Fiorentina per un’operazione agli sgoccioli, la società bianconera ora spinge in modo forte per il 23enne in uscita dalla Ligue 1.

Calciomercato Juve, accelerata per Thuram jr

Secondo quanto riportano i colleghi di SkySport e in particolare l’esperto Gianluca Di Marzio sul proprio sito, l’intento del Dt Cristiano Giuntoli è quello di chiudere l’affare entro la prossima settimana. Si prova a consegnare così subito un doppio rinforzo a centrocampo a Thiago Motta dopo Douglas Luiz impegnato oggi con le visite mediche.

Secondo quanto si apprende, il tecnico italo-brasiliano vorrebbe Thuram jr a questo punto anche se Rabiot dovesse fare dietrofront e firmare il prolungamento bianconero in queste ultimissime ore di giugno necessarie per poter usufruire nel caso del Decreto Crescita. Improbabile, ma finché c’è vita c’è speranza per qualcuno. Nel frattempo sarebbe comunque pronto il figlio d’arte che potrebbe giungere per una cifra attorno ai 18 milioni di euro. Valore favorito dal contratto in scadenza nel 2025, il che dimezza quasi rispetta alla richiesta iniziale di 40 da parte della società francese.