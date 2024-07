Calciomercato Juve, accordo Roma-Soulé: cambia lo scenario

Calciomercato Juve, possibile colpo di scena per Matias Soulé. Si va comunque verso una cessione purtroppo per una causa superiore che porta il nome di Teun Kpoopmeiners, ma potrebbe cambiare la meta finale. Rispetto al Leicester che sembra non lo convinca nemmeno al 100%, avanza con decisione la Roma.

Calciomercato Juve, accordo Roma-Soulé

Come infatti annunciato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio in diretta a SkySport, il club capitolino ha stretto un patto con l’attaccante argentina e da ieri sera c’è anche un vero e proprio accordo per il contratto: ora il club presenterà una prima offerta alla Juventus da 25 milioni pareggiando quella delle Foxes che hanno messo sul piatto 20 più 5 di bonus.

La Lupa farà leva sulla volontà del giocatore che preferisce la Capitale piuttosto che la pista inglese. La Vecchia Signora chiederà sicuramente una cifra superiore ma intanto la squadra di Daniele De Rossi, che ha insistito particolarmente per il sudamericano, sembra di fatto aver sorpassato la compagine britannica.

Cristiano Giuntoli preferisce chiaramente una cessione all’estero ma alla fine conterà chi metterà più cash di tutti sul tavolo e anche la volontà del diretto interessato avrà sicuramente un peso nella vicenda. Il ricavato poi, come detto, servirà per finanziare il grande colpo di quest’estate. Il sogno di tutti: tifosi, direttore tecnico e allenatore.