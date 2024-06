Calciomercato Juve, addio Szczesny: si attende l’ultimo rilancio

Calciomercato Juve, chiuso l’affare per Douglas Luiz è in arrivo anche la fumata bianca per Michele Di Gregorio ormai in stand-by da settimane. Ma sta per giungere una svolta per il nuovo portiere juventino. Wojciech Szczesny, infatti, si avvicina alla cessione e farà spazio al 26enne in arrivo dal Monza. Come infatti riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, si registrano novità per il portiere di 34enne la cui Polonia – nel frattempo – è la prima eliminata di Euro 2024.

Calciomercato Juve, Szczesny ormai in uscita

L’affare si sta chiudendo per due motivi: da una parte perché il 1 luglio, data di apertura del mercato arabo, è ormai imminente, dall’altra perché la Juventus attende appena l’ultimo rilancio medio-orientale per chiudere a quota 4-5 milioni più bonus. Per il giocatore, invece, già tutto pronto da tempo per un mega contratto da 20 milioni a stagione per due anni diventando così il portiere più pagato del mondo.

Il Dt Cristiano Giuntoli mostra ancora una volta la sua perspicacia non solo bloccando da subito colui che è stato eletto il miglior portiere della Serie A per una cifra attorno ai 20 milioni di euro, e ingaggio da circa 2.5, ma monetizzando su Szczesny in scadenza nel 2025 e alleggerendosi soprattutto a fronte dell’ingaggio da 6.5 milioni di euro che opprimeva ormai già da un bel po’ il bilancio societario.