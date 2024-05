Calciomercato Juve, addio ufficiale: col Monza l’ultima partita

Calciomercato Juve, è tempo di saluti in casa bianconera. Perché il nuovo corso prende forma e in attesa dell’approdo ufficiale di Thiago Motta, che poi giudicherà una serie di giocatori considerandoli più o meno adatti alla sua causa, alcune linee sono state già tracciate e nel caso tranciate. Come quella relativa a Massimiliano Allegri – che farà appunto spazio al collega in arrivo da Bologna – considerando non solo l’enorme ingaggio che pesa sul bilancio juventino ma anche un’idea di calcio considerata ormai passata.

Via poi anche giocatori che hanno dato tutto alla causa e altri che, pur potendo ancora offrire molto, verranno comunque sacrificati per monetizzare e reinvestire sul mercato. E senza perdere il focus del monte ingaggi: andrà sostanzialmente ridotto. Sono queste le linee guida del nuovo corso targato Cristiano Giuntoli: vincere, sì, ma facendolo senza più spese pazze ma con mosse molto mirate e intelligenti.

Calciomercato Juve, Gatti saluta Alex Sandro

Ed è per questo che Alex Sandro saluterà in occasione di Juventus-Monza e a distanza di anni dopo il suo approdo nell’estate del 2015: l’età, 33 anni, ma anche un ingaggio da 6 milioni che non trovava più giustifica. Non partirà titolare in campo come ormai da un po’ di tempo a questa parte considerando anche l’ottimo Andrea Cambiaso sulla fascia meritevole anche della convocazione di Luciano Spalletti, ma è probabile che subentri per strappare un applauso di gratitudine dalla tifoseria per questi anni a servizio della Vecchia Signora.

Se non dovesse subentrare, non mancherà comunque occasione a fine gara per rendergli un doveroso omaggio. Federico Gatti, via social, lo ha già fatto con una storia Instagram con la seguente didascalia: “Leggenda. Persona pazzesca. Sei un esempio per noi più giovani, puma”, ha scritto il difensore. Alex Sandro saluterà con cinque scudetti, cinque Coppe Italia e 2 Supercoppe. Probabile il ritorno in Brasile.