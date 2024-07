Calciomercato Juve, affare Thuram chiuso. Novità sulle cifre

Calciomercato Juve, Khéphren Thuram è praticamente un nuovo giocatore bianconero. Affare definito come riporta La Gazzetta dello Sport stamattina in edicola. Un’operazione chiusa con successo dopo due giorni di full immersion totale grazie all’accelerata di Cristiano Giuntoli una volta capito che Adrien Rabiot non avrebbe firmato il rinnovo. Così il 23enne del Nizza, da piano B qual era, è diventato una priorità considerato a prescindere un’occasione di mercato importante e da cogliere.

Calciomercato Juve, è fatta per Thuram

Così è già definito una prima parte del centrocampo di Thiago Motta nel nuovo 4-2-3-1. Douglas Luiz farà da regista, mentre Thuram junior metterà i muscoli e il dinamismo. Manuel Locatelli e Nicolò Fagioli completeranno il reparto, in attesa di capire che ne sarà di Fabio Miretti. Affare chiuso, nel frattempo, anche grazie alla cessione parallela di Moise Kean alla Fiorentina che ha portato 13 milioni più 5 di bonus nelle casse bianconere.

Contratto di 5 anni da 2.5 milioni a stagione per il centrocampisca in uscita dal Nizza. Sorpresa per quanto riguarda le cifre finali dell’affare: non 20 milioni di euro totali come filrato finora, piuttosto colpo da 25 milioni totali di cui 20 fissi più 5 di bonus come svela la Gazzetta. Ora si attendono appena gli ultimissimi passaggi per definire anche la data delle visite mediche.