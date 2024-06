Calciomercato Juve, affondo per Khephren Thuram: le ultime

Calciomercato Juve, accelerata per Khephren Thuram. E’ infatti il figlio d’arte il profilo individuato dalla Vecchia Signora per rinforzare il centrocampo e soprattutto sostituire un altro francese che con ogni probabilità non farà più parte della rosa bianconera, ovvero Adrien Rabiot che alla fine si è fatto tentare da altri richiami.

Calciomercato Juve, accelerata per Thuram jr

Così chiuso Douglas Luiz per il quale si attende solo l’annuncio, ora si registra l’accelerata di Cristiano Giuntoli per il 2eenne transalpino in uscita dal Nizza data la scadenza di contratto nel 2025. E se questa è già di per sé una buona notizia per Madame poiché non troverà ostacoli particolari ma una predisposizione della sua società ai saluti, un’altra nota positiva è rappresentata dal sì del giocatore già garantito al club bianconero.

Così, come riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, i contatti proseguono e si lavora per la fumata bianca con la Juventus che non vuole farsi sfuggire quest’occasione di mercato. E’ considerato potenzialmente anche a prescindere da Rabiot, con la dirigenza quindi pronto a chiudere a questo punto anche in caso di ripensamento del 29enne ex PSG, ma le speranze sono comunque poche. La società, per quanto riguarda Thuram jr, spera che possano bastare 18-20 milioni di euro questa volta, più o meno la metà di quelli chiesti un anno fa dai francesi.