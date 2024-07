Calciomercato Juve, altra sfida con l’Inter per Gudmundsson?

Calciomercato Juve, colpo a sorpresa della Vecchia Signora con Juan Cabal che sembrava destinato all’Inter e che invece sbarca alla Continassa: finisce così 1-0 la sfida mercato tra bianconeri e nerazzurri. Il Dt Cristiano Giuntoli ha infatti lavorato in gran segreto e ha poi innescato un’accelerata devastante con cui si è aggiudicato il jolly sudamericano che agisce sia da difensore centrale che esterno sinistro.

Calciomercato Juve, sfida con l’Inter per Gudmundsson

E potrebbe non finire qui adesso. Potrebbe esserci esserci piuttosto ancora una seconda partita all’orizzonte come riporta TuttoSport oggi in edicola. Un altro derby d’Italia su mercato in attesa di vedere quelli sul campo che soprattutto quest’anno entusiasmeranno parecchio. La prossima sfida mercato tra le parti potrebbe riguardare Albert Gudmundsson, esterno islandese nonché tra le rivelazioni della scorsa Serie A.

Alla ricerca di rinforzi per la corsia di destra dopo gli addii di Matias Soulé e Federico Chiesa, la scelta di Giuntoli – soprattutto in caso di difficoltà per altro obiettivi – potrebbe ricadere proprio sul 27enne. Anche in questo caso il giocatore sembra già mezzo interista, ma anche con Cabal appariva così prima del ribaltamento di fronte: chissà quindi che il direttore tecnico juventino non metta a segno anche il 2-0 nelle prossime settimane.