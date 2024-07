Calciomercato Juve, altri 5 acquisti: li ha chiesti Thiago Motta

Calciomercato Juve, inizierà oggi la nuova era bianconera firmata Thiago Motta. Il tecnico italo-brasiliano è infatti atteso a Torino poiché ha deciso di tagliarsi gli ultimi giorni di vacanza per arrivare subito alla Continassa e farlo prima dei suoi giocatori per i quali il raduno è fissato il prossimo 10 luglio. Non sarà solo però: con lui anche tutto il suo staff, il quale si sottoportà alle visite mediche di rito al J Medical per poi avviare subito il lavoro di quest’annata.

Calciomercato Juve, le richieste di Thiago Motta

Lavoro sul campo ma non mancherà anche quello in chiave mercato, perché non è ancora finita dopo gli approdi di Douglas Luiz, Michele Di Gregorio e quello prossimo atteso nelle prossime ore di Khéphren Thuram. Pronto l’assalto a Teun Koopmeiners adesso ma poi si andrà ancora avanti.

Come infatti svela La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, Motta ha chiesto a Cristiano Giuntoli anche un difensore centrale con capacità di regia in stile Roberto Calafiori scippato dall’Arsenal, un terzino e due attaccanti esterni di cui magari uno spendibile come vice Vlahovic. Ruoli e caratteristiche più che nomi nel dettaglio salvo rari casi, poi toccherà a Giuntoli trovare i profili esatti ma in molti di questi casi ha anche già più di un’idea.