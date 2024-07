Calciomercato Juve, altro scatto Roma per Soulé: il rilancio

Calciomercato Juve, sono ore caldissime quest eper il futuro di Matias Soulé ormai destinato a lasciare la Continassa e destinato a una permanenza in Serie A seppur l’idea non faccia impazzire Cristiano Giuntoli. Tuttavia la cessione è determinante per proseguire coi piani bianconeri per il mercato e si soprassederà, anche se l’intenzione principale era un piazzamento all’estero che a oggi pare difficile data la volontà del calciatore di trasferirsi alla Roma se proprio dovrà dir addio alla Vecchia Signora.

Calciomercato Juve, rilancio Roma per Soulé

Da questo punto di vista si registrano passi importanti per il club capitolino. Secondo quanto infatti svela Alfredo Pedullà, proprio stamattina la Lupa ha presentato un’offerta ancor più alta a Madame dal valore di 28 milioni di euro come base fissa più bonus da quantificare. Ci si avvicina quindi alla fumata bianca considerando che la Juve libererà il calciatore per 30 milioni più bonus, per il quale serve dunque ancora un ulteriore piccolo passettino giallorosso.

Una volta definito l’accordo la società dirotterà la somma incassata per sbloccare l’affare relativo a Teun Koopmeiners, grande sogno di quest’estate juventina e senza farsi intimorire dalle recenti dichiarazioni da Bergamo di cui in ultimo anche ieri Gian Piero Gasperini a SkySport escludendo un trasferimento in corso o comunque programmato per il calciatore del 26enne olandese.