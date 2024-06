Calciomercato Juve, anche Kean in Arabia con Szczesny?

Calciomercato Juve, tutto pronto per lo sbarco di Wojciech Szczesny in Arabia Saudita e con l’arrivo di Michele Di Gregorio in bianconero. Ma l’estremo difensore polacco potrebbe non essere il solo juventino a sbarcare in Medio Oriente. Si attendeva solo la fine del suo Europeo e l’apertura del mercato locale per definire l’affare e uno due fattori, ovvero la chiusura anticipata del torneo per il 34enne polacco, si è già concretizzato. Ora si attende l’altro che andrà a delinearsi il prossimo 1 luglio.

Calciomercato Juve, Szczesny e Kean in Arabia?

In scadenza di contratto nel 2015 e con un ingaggio pesantissimo da 6.5 milioni di euro, l’ex Roma diventerà il portiere più pagato al mondo grazie a un contratto biennale dell’Al Nassr da 20 milioni di euro a stagione. Alla società bianconera andrà invece un conguaglio da 5 milioni, per un’operazione complessiva tra entrata e risparmio che andrà indirettamente a finanziare proprio il neo portiere del Monza.

Ma come detto Szczesny potrebbe non essere l’unico a giocare nella Saudi League nella prossima stagione. Come infatti rivela TuttoSport, anche per Moise Kean potrebbe esserci questo scenario e il giocatore sembra interessato: ci sarebbero già intermediari a lavoro per convincere il classe 2000. Dovessero non giungere proposte europee all’altezza, possibile che l’attaccante di Vercelli anche decida di cambiare vita.