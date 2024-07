Calciomercato Juve, anche l’Atlético Madrid su Kostic: le ultime

Calciomercato Juve, possibile affare con l’Atlético Madrid per un esubero bianconero: si tratta di Filip Kostic. Come infatti riporta TuttoSport oggi in edicola, l’esterno serbo non rientra nei piani di Thiago Motta e il suo agente Alessandro Lucci è a lavoro per trovare la soluzione migliore.

Con altri due anni di contratto e 3 milioni netti di ingaggio, la Vecchia Signora punta a incassare tra gli 8 e i 10 milioni di euro e gli spagnoli la scorsa settimana hanno effettuato un sondaggio esplorativo che potrebbe trasformarsi anche in qualcosa in più.

Calciomercato Juve, tre squadre interessate a Kostic

Ma è in generale che si sta infiammando il mercato attorno all’ex Eintracht Francoforte. Oltre ai colchoneros, infatti, si sono accesi pure i riflettori del Fenerbahce di José Mourinho che lo voleva già ai tempi della Roma e soprattutto quelli del Crystal Palace di Oliver Glasner con cui ha vinto l’Europa League nel 2022. Il primo che si farà sotto, portando la cifra richiesta da Cristiano Giuntoli, porterà a casa il giocatore.

A quel punto la società dovrà poi lavorare per un esterno di fascia sinistra che possa sostituirlo. Per il nuovo 4-2-3-1 titolare c’è Andrea Cambiaso reduce da Euro 2024 e ancor prima fresco di rinnovo, ma servirà un vice dell’ex Genoa e l’ultimissima idea è giunta proprio dal recente Europeo. Da vedere se si concretizzerà.