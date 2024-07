Calciomercato Juve, anche l’idea Pepê in attacco: le ultime

Calciomercato Juve, nuova idea Pepê dal Porto: lo riporta TuttoSport oggi in edicola. Non il difensore reduce da Euro 2024, piuttosto l’omonimo attaccante di 27 anni. Perché in attesa delle cessioni di Matias Soulé e Federico Chiesa per la fascia destra, si cerca già un nome da inserire poi proprio sullo stesso versante per il nuovo 4-2-3-1 di Thiago Motta e il preferito resta Jadon Sancho per caratteristiche del giocatore e per la possibilità di chiudere l’operazione in prestito. Tuttavia spunta anche un’altra alternativa, ovvero appunto il brasiliano dotato anche di passaporto italiano.

Calciomercato Juve, idea Pepê e le alternative

Al club bianconero piace perché può ricoprire fino a tre ruoli in avanti: esterno d’attacco sia a destra che a sinistra ma all’occorrenza anche sottoposta. Il problema è che il Porto, come noto, è una bottega carissima che di sicuro sparerà altissimo per il proprio gioiello. In alternativa altrimenti, riporta Ts, ci sono Karim Adeyemi del Borussia Dortmund e Johan Bakayoko del PSV.

Per quanto riguarda le uscite di Soulé e Chiesa, per il primo potrebbe essere il Leicester la meta finale nonostante l’interessamento giallorosso. E la Vecchia Signora lo spera: sia perché preferirebbe piazzare all’estero il talento argentino e sia perché significherebbe che la Lupa potrebbe virare a quel punto proprio su Chiesa e chiudere velocemente l’affare attorno ai 20-25 milioni di euro.