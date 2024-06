Calciomercato Juve, anche Rugani via dopo il rinnovo: il motivo

Calciomercato Juve, Thiago Motta ha stilato la lista di esuberi e l’ha consegnata a Cristiano Giuntoli come svelato da La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. In questa, tra vari nomi prevedibili, ce n’è uno non determinante in senso assoluto ma a sorpresa dato il recente rinnovo contrattuale: ovvero Daniele Rugani, giocatore fresco di matrimonio con la sua dolce metà Michela ma che ancora prima aveva rinnovato l’amore anche con la Vecchia Signora.

Calciomercato Juve, Rugani ai saluti adesso?

Adesso, diverse settimane più tardi, è cambiato tutto e il giocatore è in uscita. Oppure, dovesse rimanere, non verrà preso in considerazione ma resterà ai margini. Il motivo? Così come per tutti gli altri coinvolti nella questione, il neo allenatore non lo considera adatto alla propria filosofia di calcio. Così dovessero spuntare occasioni di mercato verrà ceduto e di recente si era parlato anche del Napoli su richiesta dell’ex juventino Giovanni Manna.

Ma perché allora Rugani ha rinnovato per poi andar via? Per non perderlo a parametro zero e avere forza contrattuale in caso di successiva cessione. Non c’era all’epoca il nuovo allenatore, non ufficialmente almeno, e nel dubbio la società si è cautelata. Dovesse andar via adesso, dopo aver prolungato a cifre ridotte, porterà cash nelle casse della Juve.