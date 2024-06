Calciomercato Juve, ancora Morata: “Non so se resterà all’Atlético…”

Calciomercato Juve, Alvaro Morata getta ancora ombre sul suo futuro. Dopo lo sfogo recente che aveva di fatto aperto alla sua partenza – “Stanno prendendo tanti attaccanti il che significa che non puntano su di me“ -, l’attaccante spagnolo avrebbe confermato la volontà di lasciare la capitale spagnola con delle nuove dichiarazioni ai media spagnoli.

Calciomercato Juve, possibile ritorno per Morata?

“Non so se resterà all’Atlético. Ho ricevuto messaggi da tante persone dal club, ma non dal Cholo”, ha riferito il 31enne a El Chiringuito. Dichiarazioni dunque che lo spingono sempre più lontano dai Colchoneros, con vista potenzialmente su Torino. Dipendesse infatti unicamente dal calciatore che in Piemonte ci ha lasciato il cuore nelle sue due esperienze juventine, prenderebbe subito un aereo per una terza esperienza gobba.

Ma il suo approdo dipenderà da alcuni fattori. Ceduto Moise Kean alla Fiorentina, andrà innanzitutto piazzato anche Arkadiusz Milik. Il Dt Cristiano Giuntoli tiene atto della possibilità di prendere Morata come vice di Dusan Vlahovic, ma chiaramente al momento non è una priorità e bisognerebbe lavorare sui costi data una clausola da 15 milioni di euro e un ingaggio da 5 milioni che il giocatore dovrebbe ridurre per approdare alla corte di Thiago Motta. Più avanti, soprattutto dopo l’Europeo, si vedrà.