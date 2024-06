Calciomercato Juve, ancora niente offerta ufficiale per Koopmeiners: perché

Calciomercato Juve: è Teun Koopmeiners il grande obiettivo di quest’estate ma al momento, come conferma La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, manca un’offerta ufficiale. Praticamente preso Douglas Luiz che arriverà dall’Aston Villa nell’affare da 20 milioni che porterà poi anche Weston McKennie e Samuel Iling-Junior a Birmingham, si attende ora l’altro colpo per il centrocampo bianconero che non riguarderà la mediana piuttosto la trequarti inserendo una potenza di fuoco come l’olandese.

Calciomercato Juve, la situazione per Koopmeiners

Il motivo del mancato assalto effettivo, spiega la rosea, è dovuto al fatto che il Dt Cristiano Giuntoli aspettava prima l’Europeo (a cui il 26enne non prenderà più parte per infortunio) o comunque di incassare prima i soldi necessari da una cessione come quelle di Matias Soulé o Dean Huijsen. E in effetti tale circostanza si attenderà considerando i 60 milioni di euro richiesti dall’Atalanta.

La sfortuna del giocatore che non parteciperà a Euro 2024 si rivela una fortuna per Madame, considerando che la rassegna internazionale avrebbe potuto tentare l’Atalanta – specialmente in caso di ottime prestazioni – ad alzare ancor di più l’asticella e arrivare al tetto di 70 milioni che sarebbe stata una cifra ancor più proibitiva e – per quasi tutti i tifosi juventini – sproporzionata come sarebbe anche l’attuale valutazione.