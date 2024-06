Calciomercato Juve, annuncio agente Ferguson: “Ecco la verità”

Calciomercato Juve, riuscirà Thiago Motta a portare almeno con sé un fedelissimo di Bologna? Uno dei due grandi nomi di inizio mercato è già sfumato e si tratta di Joshua Zirkzee, complice ovviamente anche la presenza in rosa di Dusan Vlahovic, ma rischia seriamente di mettersi in maniera non favorevole anche per l’altro nome che rappresentaa oggi una priorità assoluta sia per il tecnico che per la società: Roberto Calafiori.

Il Bologna continua a far muro e a sparare altissimo, sulla base di 40 milioni di euro, per un prezzo che rischia però di salire ancor di più considerando le prestazioni del difensore a Euro 2024 come in occasione di Italia-Croazia con l’assist per Mattia Zaccagni. E’ dunque concreta la possibilità che Motta debba – se proprio dovrà – accontentarsi di qualche altro nome dall’Emilia Romagna del suo vecchio ciclo, come il jolly Alexis Salemaekers rispuntato in queste ore.

Calciomercato Juve, agente Ferguson allo scoperto

Oppure Lewis Ferguson, trequartista rossoblu anche accostato alla Vecchia Signora. Ma l’agente in queste ore frena. Intervistato da Numero Diez, Bill McMurdo ha commentato così le indiscrezioni a proposito di un possibile approdo a Torino: “I rumours di mercato sono assolutamente novità per me. Non c’è stato nessun contatto di alcun genere finora, sono solo voci. Lewis si sta concentrando esclusivamente sulla sua riabilitazione e non vede l’ora di tornare a giocare per il Bologna. Il suo obiettivo è recuperare completamente la forma fisica. È perfettamente felice al Bologna”.