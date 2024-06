Calciomercato Juve, annuncio in arrivo per Pogba: i dettagli

Calciomercato Juve, c’è un addio inevitabile all’orizzonte in casa bianconera: quello di Paul Pogba. Squalificato per quattro anno per doping, non si conclude in maniera entusiasmante quindi la sua nuova avventura juventina dopo una primissima esaltante che lo ha poi portato anche in Premie League e in generale ai vertici del calcio mondiale rendendolo uno dei centrocampisti più forti in assoluto del panorama europeo.

Calciomercato Juve, ultimi giorni bianconeri per Pogba

Risultato positivo al testosterone dopo la partita contro l’Udinese dello scorso 30 agostao, positività poi confermata anche dalle contro-analisi del 6 ottobre, per il Polpo si staglia quindi la possibilità di un ritiro dal calcio giocato considerando gli attuali 31 anni e il lungo stop a cui sarà costretto per regolamento. I suoi legali hanno rifiutato il patteggiamento e ora c’è da definire anche la situazione con la Vecchia Signora.

Sotto contratto fino al 2026, si va verso la risoluzione contrattuale a fronte degli 8 milioni di euro di ingaggio più due di bonus previsti e che dovrebbe ricevere appunto per altri due anni ancora. Nel frattempo, come da regolamento, il giocatore sta continuando a percepire il minimo salariale ma sarà così ancora per poco. Dal 30 giugno in poi ogni giorno può essere quello buono per il comunicato juventino che annuncerà la separazione.