Calciomercato Juve, annuncio Milik sul futuro: e ora cosa succede?

Calciomercato Juve, i polacchi bianconeri si impuntano. Oltre a Wojciech Szczęsny orientato a restare nonostante l’approdo ormai imminente di Michele Di Gregorio, anche Arkadiusz Milik ha intenzione di restare a Torino nonostante la società valuta anche possibili scenari differenti. L’annuncio del centravanti è arrivato direttamente dal ritiro della nazionale polacca in vista di Euro 2024.

“Il mio contratto scadrà nel 2026 e non ho assolutamente intenzione di andar via”, ha infatti annunciato l’ex Marsiglia senza peli sulla lingua. Un messaggio chiarissimo alla società che prosegue: “Io non vado da nessuna parte, sto bene alla Juventus e non vedo l’ora di ricominciare ad allenarmi coi miei compagni. I dirigenti non mi hanno comunicato la volontà dio venderli”, ha infatti dichiarato a Sportowefakty.

Calciomercato Juve, quale futuro per Milik?

La società non gli ha ancora comunicato nulla perché si attende l’arrivo di Thiago Motta che, dopo le prime valutazioni alla Continassa, poi tirerà le somme su alcuni giocatori in bilico tra cui anche il 30enne dell’Est. E il centravanti è nel gruppo dei giocatori nel limbo, né sicuramente dentro ma non necessariamente già ceduti. Sicuramente una sua partenza potrebbe essere utile a far cassa per puntare ai grandi nomi nel mirino, ma al contempo le sue caratteristiche si potrebbero sposare bene col gioco del tecnico italo-brasiliano.

Da un certo punto di vista Milik potrebbe fare – Dusan Vlahovic permettendo quando gli concederà spazio – il Joshua Zirkzee della situazione con le sue peculiarità. Motivo per cui, alla luce anche di questa sua ferrea volontà, non è da escludere effettivamente una permanenza. Pure perché il contratto, formalmente, scadrà nel 2026 e dunque non sarebbe questa l’ultimissima chiamata per monetizzare.