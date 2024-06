Calciomercato Juve, annuncio Sky: pronta l’offerta per Thuram

Calciomercato Juve, pronta l’incursione bianconera per Khéphren Thuram. Preso atto che Adrien Rabiot non rinnoverà con la Vecchia Signora e con vuoto da colmare accanto al neo acquisto Douglas Luiz, Cristiano Giuntoli ha virato con decisione sul figlio d’arte di un ex storico juventino per il 4-2-3-1 di Thiago Motta. Ottenuto velocemente il sì del calciatore, è pronto un blitz nelle prossime ore per provare a sbloccare subito l’affare.

Calciomercato Juve, accelerata per Khéphren Thuram

L’intenzione, infatti, è quello di chiudere potenzialmente già per la prossima senza indugiare oltre. E sarà possibile farlo anche grazie alla cessione di Moise Kean alla Fiorentina che porterà liquidità necessaria per versare milioni nelle casse del Nizza che spinge per una cessione del 23enne dato il contratto in scadenza nel 2025.

Come riferito dai colleghi di SkySport, la Juventus ha già un’idea chiara su quale tipo di offerta presentare ai francesi: si tratta di una proposta da 20 milioni di euro massimo che dovrebbero bastare. Una possibilità è da 16 milioni più 4 di bonus, ma si proverà a definire per qualcosina in meno possibilmente anche se l’intento al contempo è quello di sbaragliare la concorrenza che di certo non manca. Il centrocampo sarà a quel punto completato da Manuel Locatelli e Nicolò Fagioli.