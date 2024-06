Calciomercato Juve, ansia per l’infortunio di Kostic: cosa filtra

Altra cattiva notizie dall’Europeo che rischia di mettere seriamente il bastoni tra le ruote in casa Juventus per quanto riguarda il calciomercato sul fronte cessioni: dopo Arkadiusz Milik infortunatosi ancor prima dell’inizio di Euro 2024 e fermo ai box per 30-40 giorni, c’è grossa preoccupazione ora per Filip Kostic k.o. contro l’Inghilterra.

Calciomercato Juve, infortunio per Kostic: la situazione

L’esterno bianconero, in uscita e nel mirino di José Mourinho in particolare, domenica si è accasciato a terra toccandosi il ginocchio e scoppiando in lacrime. Immagini che hanno subito reso l’idea della gravita della situazione. Tuttavia, come riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, non dovrebbero essere interessati i legamenti: i medici della nazionale serba sono in contatto con quelli della Juventus ed è questa la prima rassicurazione che giunge dai primissimi esami.

Per la certezza però bisognerà aspettare in giornata quando il calciatore si effettuerà la risonanza magnetica al ginocchio. Quel che è certo che è l’Europeo è fortemente a rischio ora per il 31enne. In casa bianconera si augurano che non sia un problema troppo serio perché sarebbe appunto un’altra botta dopo l’incidente relativo a Milik e che farebbe saltare i programmi per un giocatore che – già a differenza del polacco – è un partente certo considerando che non rientra nei piani di Thiago Motta.