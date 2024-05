Calciomercato Juve, arrivata un’offerta per Kaio Jorge

Calciomercato Juve, proposta per Kaio Jorge. L’annuncio arriva direttamente dal Brasile. L’attaccante di appena 22 anni, acquistato nel 2021 dal Santos, è stato parzialmente protagonista al Frosinone quest’anno dove non è riuscito a imporsi titolare come a un certo punto sembrava potesse fare ma mostrando comunque qualcosa di incoraggiante. La Juve l’ha girato in prestito sperando che potesse giocare con continuità guidando l’attacco dei ciociari, ma alla fine l’ha spuntata Valid Cheddira.

Solo per un brevissimo periodo della stagione il sudamericano è partito avanti all’attaccante marocchino o sembrava potesse scalzarlo, ma alla fine l’ex Bari ha avuto la meglio e il bottino finale di Kaio Jorge è stato di appena tre realizzazioni e un rigore sbagliato a Sassuolo. Ci si aspettava di più e ora la Vecchia Signora lo ha inserito nella lista dei possibili giocatori in uscita per far cassa e reinvestire i soldi per acquisti di peso, coi primissimi ammiccamenti che sembrano già essere all’orizzonte.

Calciomercato Juve, il Cruzeiro avanza per Kaio Jorge

Come infatti riporta UOL Esporte, si sarebbe fatto avanti il Cruzeiro che alla ricerca di rinforzi avrebbe individuato nel classe 2002 un potenziale rinforzo per il reparto avanzato. Il calciatore – riferiscono in Brasile – sarebbe desideroso di un ritorno in patria e la società di Belo Horizonte potrebbe essere l’occasione giusta per tornare nel calcio verdeoro. L’offerta giunta alla società piemontese è di 4.5 milioni di euro, poco più di quanto fu acquistato ormai due anni fa: forse pochi nonostante tutto.

Probabile che la dirigenza rifiuti e temporeggi in attesa di capire nuovi sviluppi, ovvero un rilancio proprio mineiro o un’altra proposta più generosa, senza scartare completamente l’idea di un nuovo prestito in una squadra salvezza così da mettersi di nuovo in vetrina per poter portare maggiori introiti nelle casse juventine. Si trattasse di un’offerta più alta, il Dt Cristiano Giuntoli la prenderebbe sicuramente in considerazione: ha esigenza di far cassa il più possibile per puntare forte su Teun Koopmeiners.