Calciomercato Juve, Arthur ritorna con Thiago Motta? L’annuncio del brasiliano 

Calciomercato Juve, Arthur torna in bianconero? Uno scenario finora non troppo considerato dai più ma non totalmente da escludere, date le capacità di palleggio del brasiliano che in bianconero ha deluso pesantemente ma che col connazionale Thiago Motta potrebbe andare a notte non solo per ruolo condiviso ma soprattutto per filosofia calcistica. Chissà, soprattutto dopo l’annata positiva con la Fiorentina.

Proprio domani l’ex Gremio sarà tra i protagonisti della finale di Conference League tra Viola e Olympiakos, una vetrina internazionale importante da cui la Juventus potrebbe trarre un beneficio poiché – almeno al momento – sarebbe teoricamente sul mercato. Stamattina il Corriere Torino lo ha infatti inserito in un’ampia lista di partenti bianconeri, elenco che comprende ben 9 nomi e dove sono inclusi diversi giocatori di proprietà Juve ma in giro per l’Italia in prestito in questa stagione ormai agli sgoccioli.

Calciomercato Juve, nuova chance per Arthur?

Ma chissà che non possano esserci novità, in fondo. E’ pur vero che nel cuore del centrocampo c’è Manuel Locatelli, ma mai dire mai considerando appunto anche la nazionalità condivisa e l’intesa che si potrebbe creare anche sul fronte del dialogo. Nel frattempo il sudamericano ha parlato della possibilità nel corso di un’intervista ai microfoni di Relevo.

Innanzitutto: “Mi sento di nuovo un calciatore, è il momento più bello della mia carriera”, ha annunciato il 27enne dopo diverse stagioni difficili. Decisivo il prestito in Toscana: “Giocare con continuità è importante, così si acquisisce fiducia ed è uno dei motivi per cui scelsi Firenze”.

Da lì l’annuncio in ottica di un ritorno in Piemonte: “Thiago Motta? Il Bologna ha giocato molto bene quest’anno, vedremo se lavoreremo insieme o no. Lui mi piace tanto però come allenatore”. L’assist è servito. Ora bisognerà capire se il 41enne lo coglierà per valutarlo quanto meno o sarà direttamente inserito tra i nomi di coloro che saranno venduti per far cassa e portare un nome importante a centrocampo come Teun Koopmeiners.