Calciomercato Juve, assenza importante in Germania: sarà ceduto

Calciomercato Juve, sono giunti diversi indizi in queste ore in ottica cessioni. Da dove? Dalla lista dei giocatori che prenderanno parte al ritiro in Germania per sette giorni a partire da oggi. In attesa di alcuni nazionali che ancora devono rientrare dagli impegni post Europeo e Coppa America, risaltano agli occhi gli assenti perché significa che per loro non c’è un futuro a Torino ma saranno anzi ceduti per far cassa e permettere alla Vecchia Signora di arrivare anche ai prossimi tre acquisti annunciati da Cristiano Giuntoli. Ovvero un difensore, un centrocampista e un esterno di fascia anche se probabilmente ne serviranno poi due.

Calciomercato Juve, ecco chi finanzierà Todibo

Mancano all’appello giocatori già noti come esuberi come Weston McKennie, Wojciech Szczesny, Arkadiusz Milik e Filip Kostic ma c’è anche un assente importante come riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola: Dean Huijsen. Il talentuosissimo difensore spagnolo-francese, infatti, non andrà in ritiro a Herzogenaurach. E’ l’indiziato principale a far spazio per l’arrivo di Jean-Clair Todibo. Del resto è stato inserito sin dall’inizio dei sacrificati a malincuore per far cassa con una fila anche parecchio lunga sul giocatore. Ma ora bisognerà accelerare per la sua cessione. La società conta di incassare circa 30 milioni.