Calciomercato Juve, Bargiggia sicuro: “Alla fine sarà bianconero”

Si attende il comunicato ufficiale relativo a Thiago Motta ma nel frattempo il calciomercato Juve è già ampiamente impostato. Definitivi infatti i tre grandi obiettivi di questa sessione estiva, tecnico e direttore tecnico, ovvero Cristiano Giuntoli, stanno già lavorando su nome per nome per capire le primissime sensazioni in attesa che l’allenatore poi li valuti sul campo quando farà il suo approdo alla Continassa.

Michele Di Gregorio, Roberto Calafiori e Teun Koopmeiners: sono questi i nomi caldissimi di quest’estate. Il primo è di fatto già preso dal Monza, il secondo attende solo una chiamata per raggiungere il suo vecchio maestro di Bologna e l’olandese avrebbe già un’intesa di massima con la Vecchia Signora per un quinquennale a 4 milioni in attesa che la stessa superi il muro bergamasco alto 60 milioni di euro.

Calciomercato Juve, Bargiggia annuncia l’affare

In tutto questo è emerso poi un altro nome che sembra che sia diventata una priorità per Giuntoli, dato il rapporto diretto che ha col giocatore e le caratteristiche adatte soprattutto per la nuova difesa a quattro juventina: Giovanni Di Lorenzo. Anche qui ci sarebbe già un accordo col calciatore ma il problema resta il prezzo del Napoli che, in più diversamente dall’Atalanta per Koopmeiners, fa muro totale per l’uscita del suo capitano.

Tuttavia Paolo Bargiggia, esperto di mercato, non ha dubbi: alla fine l’affare si farà. Ne ha parlato in diretta a TvPlay: “Sono quasi certo che il Napoli dovrà trovare un sostituto di Di Lorenzo perché alla fine il giocatore si farà liberare per andare alla Juventus che lo valuta 8 milioni di euro“. Fosse questa la cifra, sarebbe già un altro discorso rispetto ai 20 richiesti da Aurelio De Laurentiis.