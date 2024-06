Calciomercato Juve, Bayern Monaco su Chiesa: le ultime

Calciomercato Juve, e se Federico Chiesa non andasse né al Napoli e né alla Roma? I tifosi juventini ci sperano e la dirigenza di sicuro ci proverà per non rischiare di rinforzare una diretta concorrente: lo farà eventualmente solo come soluzione estrema e perché convinta, nel caso, di rinforzarsi a sua volta con un giocatore ancor più importante dell’esterno di Genova, che sia un altro laterale o Teun Koopmeiners sulla trequarti che resta il grande obiettivo estivo da regalare a Thiago Motta.

Calciomercato Juve, Bayern Monaco su Chiesa

Ma potendo si proverà a piazzare il 26enne all’estero e la società ha finora sperato specialmente qualche segnale dalla Premier League, soprattutto se Chiesa dovesse mostrare cose speciali in questo campionato europeo in corso. Ma occhio che arrivano aggiornamenti importanti dal fronte estero da un’altra nazione, ovvero la Germania e relative a una big assoluta: il Bayern Monaco.

Secondo quanto riferisce SkySport DE, il club teutonico guidato ora da Vincent Kompany ha inserito Chiesa nella propria short-list per i possibili rinforzi di questa sessione estiva. Appuntamento in ogni caso dopo Euro 2024: il calciatore ora è infatti concentrato sul torneo e ha rinviato ogni discorso sul suo futuro dopo quest’appuntamento speciale. E’ quanto ha riferito anche al suo stesso agente in queste ore.

La Juve, nel frattempo, spera di poter ricavare tra i 30 e i 40 milioni dalla cessione. Soldi che utilizzerebbe per prendere l’olandese dall’Atalanta o un attuale compagna di squadra di Chiesa in Germania: Roberto Calafiori, giocatore per cui Madame ha già il suo sì ma che rischia di attirare tantissime attenzioni dopo la super prestazione al debutto. Tra cui magari anche lo stesso Bayern che cerca un difensore dopo la delusione con Kim Min-Jae.