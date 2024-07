Calciomercato Juve, beffa per Calafiori? Spunta una nuova meta

Calciomercato Juve, sta saltando un obiettivo di mercato voluto da Cristiano Giuntoli e rischia di sfumarne anche un altro che appartiene in questo caso alle preferenze assolute sì bianconero ma in particolare di Thiago Motta. Perché si tratta del pupillo assoluto del neo alleantore juventino, giocatore che lui ha plasmato a Bologna rendendolo un giocatore di livello assoluto capace di incidere anche nella mediocrità della nazionale italiana vista a Euro 2024: parliamo di Roberto Calafiori.

Calciomercato Juve, si complica la pista Calafiori

Si complica maledettamente la pista relativa al 22enne che l’allenatore vorrebbe a Torino per realizzare un super tandem difensivo con Gleison Bremer. Non solo il muro totale del club rossoblu che spara tra i 40 e i 50 milioni di euro ma anche l’ingresso in scena, come conferma il Corriere Torino oggi in edicola, di Arsenal, Tottehnam e Chelsea che potrebbero definitivamente buttare la Vecchia Signora fuoripista, anche se è a lei che andrebbe di base la preferenza del calciatore.

Determinante da questo punto di vista sarebbero però le intenzioni della società emiliana di vendere il giocatore in Inghilterra, come lasciato intendere chiaramente dallo stesso Ds Giovanni Sartori del Bologna in una recente intervista a SkySport. Questione di incassi maggiori ma anche di rapporti, al momento non proprio idilliaci specialmente per il passaggio di Motta a Torino.