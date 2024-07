Calciomercato Juve, beffa Rabiot: ecco dove può finire

Calciomercato Juve, Adrien Rabiot non è più un giocatore bianconero ormai da 13 giorni e difficilmente lo sarà nei prossimi. La società considera la questione ormai di fatto archiviata, sia perché ha nel frattempo provveduto a tappare il buco con Khéphren Thuram e sia perché non ha propriamente apprezzato l’atteggiamento del giocatore a cui, al netto della nuova politica di contenimento dei costi, è stato fatto un vero e proprio attestato di stima con un triennale da 7.5 milioni di euro. E si parlava anche di fascia di capitano.

Calciomercato Juve, dove potrebbe giocare Rabiot

Nulla da fare, però. Il 29enne è arrivato da scivolato e se n’è andato allo stesso modo. Ma occhio a una possibile beffa a fronte della suggestioni in stile Real Madrid e Manchester United che alla fine, nonostante dei sondaggi, potrebbero non concretizzarsi o quanto meno non è così certo. Per il Cavallo Pazzo nel frattempo spunta una nuova soluzione: il Galatasaray per un possibile approdo in Turchia dove la società di Istanbul vuole fronteggiare il mercato del Fenerbahce con l’arrivo di José Mourinho.

Potrebbe significare per Rabiot un guadagno ancor più alto, sia come stipendio che come commissioni alla mamma-agente, ma significherebbe nel caso anche sbarcare in un calcio – con tutto il rispetto – di un altro livello quando poteva restare in bianconero e provare a vincere nei prossimi anni. Contento lui.