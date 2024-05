Calciomercato Juve, Biasin annuncia: “Accordo con Di Lorenzo”

Il calciomercato Juve sta per entrare nel vivo. In attesa dell’annuncio di Thiago Motta in bianconero, sta prendendo forma la Vecchia Signora nella sua nuova identità a tinte sempre italiane ma con sfumature verdeoro. Dovrà esserci la fame e ambizione di sempre sul panorama nazionale e non solo, ma in più dovrà aggiungersi un po’ di joga bonito in campo. Perché l’obiettivo, tra gli altri, è anche questo: far giocare bene questa squadra.

Non è stata mai una priorità storica considerando che, da sempre, il risultato è l’unica cosa che conta come recita il motto juventino. Ma in questa nuova era targata Cristiano Giuntoli si proverà a fare anche questo, compatibilmente ai risultati. Il primo passaggio in tal senso sarà la costruzione di uno spumeggiante 4-2-3-1, solido in termini difensivi e di ripiegamento ma che dia sfogo allo strapotere offensivo potenziale della Juventus.

Giuntoli sta già lavorando sul mercato per offrire al tecnico una serie di rinforzi importanti. E oltre a Michele Di Gregorio per il quale ha parlato ieri l’agente, sognando sempre Teun Koopmeiners sulla trequarti e Roberto Calafiori in difesa per una super coppia con Gleison Bremer, spunta un nuovo obiettivo per cui sembra che il Dt si sia portato anche piuttosto avanti: Giovanni Di Lorenzo.

Calciomercato Juve, accordo con Di Lorenzo?

Secondo quanto annunciato dal giornalista Fabrizio Biasin nel suo editoriale per TMW, il direttore tecnico avrebbe già raggiunto un accordo di massima con l’agente del capitano azzurro in rottura totale con la società con tanto di addio pubblicamente annunciato dal procuratore del terzino destro. Ora resterebbe un solo ostacolo non di poco nell’eventualità: Aurelio De Laurentiis, noto per vendere e non svendere.

Ma di sicuro un’intesa tra le parti andrebbe a pressare non poco il presidente del Napoli che, in un modo o nell’altro, a un certo punto dovrebbe cedere per indirizzare una trattativa a quel punto inevitabile. Si è parlato di uno scambio con Federico Chiesa in questi giorni ma l’operazione potrebbe andare avanti a prescindere. La richiesta campana è di 20 milioni di euro, ma si proverà a strappare di certo uno sconto alla luce anche dei 31anni che sta per compiere l’ex Empoli.