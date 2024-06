Calciomercato Juve, bloccata l’uscita di Barrenechea: il motivo

Calciomercato Juve, è costretta a dividersi la coppia di centrocampo composta da Fabio Miretti ed Enzo Barrenechea che ha fatto la fortuna dell’Under 23 di mister Lamberto Zauli. Uno è infatti destinato ai saluti, e parliamo del 20enne italiano che non rientra nei pieni della nuova Juventus e che va dritto verso il Genoa, mentre per l’altro potrebbero esserci piacevolissime novità.

Calciomercato Juve, Barrenechea non parte?

Come infatti riporta TuttoSport oggi in edicola, è stata al momento bloccata la cessione del centrocampista argentino di rientro dal prestito col Frosinone. A differenza di altri giovani in giro come Kaio Jorge ceduto ufficialmente al Cruzeiro o Matias Soulé pronto ad essere sacrificato così come Dean Huijsen, il 23enne non verrà messo automaticamente sul mercato per far cassa per raggiungere i grandi obiettivi in entrata della Vecchia Signora.

Il motivo sta nella volontà del nuovo allenatore: Motta infatti lo apprezza e la dirigenza ha messo un veto sulla sua uscita, dal momento che il mister vuole vederlo nel ritiro pre-campionato prima di dare un verdetto sul suo futuro. A oggi qualunque possibilità è aperta: una permanenza alla Continassa, un nuovo prestito o comunque una cessione. Ma almeno, a differenza di altri, per lui ci sarà un ‘esame’ con cui ha chance di giocarsi le carte per un futuro ancora bianconero.