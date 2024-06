Calciomercato Juve, bloccato lo scambio per Douglas Luiz: il motivo

Intoppo dell’ultim’ora per il calciomercato Juve: lo annuncia SkySport e si tratta dello scambio con l’Aston Villa che porterà, salvo sorprese, comunque Douglas Luiz in bianconero con Weston McKennie e Samuel Iling-Junior a Birmingham. L’affare al momento però è bloccato ed + a causa dello statunitense come rivela Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di SkySport.

Calciomercato Juve, McKennie blocca l’arrivo di Douglas Luiz

Il motivo è in particolare relativo al mancato economico tra il giocatore USA e il club di Premier League che al momento non arriva e blocca tutto. Le parti ora sono al lavoro per trovare una soluzione per sbloccare questa fase: si punta a chiudere tutto entro il 30 giugno per questioni di bilancio, ma si spera di fare molto prima e a strettissimo giro. La situazione – specificano anche SkySport24 – non è insormontabile ma con buona volontà si potrà risolvere. A oggi, quindi, l’affare non è in dubbio.

Probabile che in caso di problemi persistenti il Dt Cristiano Giuntoli non si faccia comunque scappare il colpo brasiliano, nonché una grande occasione di mercato colta al volo e che difficilmente vorrà perdere: possibile – lì dove dovessero esserci problematiche ad oltranza – l’inserimento di un’altra contropartita o come soluzione estrema anche la parte cash, circa 15 milioni di euro e col solo Iling-Junior che andrebbe in Inghilterra.