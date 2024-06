Calciomercato Juve, Bremer e Danilo aiutano a chiudere la trattativa

Calciomercato Juve, inizia ufficialmente l’era Thiago Motta. Dopo una lunga attesa considerando la fine del campionato a oggi, ieri l’allenatore juventino è stato finalmente annunciato e da oggi potrà effettivamente anche partire il calciomercato bianconero comunque già parecchio instradato tra cessioni quasi pronte come quelle di Weston McKennie e Samuel Iling-Junior e quella già ufficiale di Kaio Jorge.

Calciomercato Juve, è praticamente fatta per Douglas Luiz

In entrata, in attesa dei sogni relativi a Roberto Calafiori e Teun Koopmeiners, la Vecchia Signora ha già pronto Michele Di Gregorio ed è in dirittura d’arrivo anche Douglas Luiz per il quale è tutto fatto con l’Aston Villa come conferma La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Di fatto manca solo un ultimissimo step, ovvero l’accordo sull’ingaggio del giocatore per una cifra maggiore ai 3.5 milioni di euro che attualmente già guadagna ma filtra fiducia totale alla Continassa.

Anche perché, aggiunge la rosea, anche Gleison Bremer e Danilo stanno aiutando nella trattativa spiegando al 26enne direttamente nel ritiro del Brasile per la Coppa America cosa sia il mondo Juve. Il giocatore, quindi, è mentalmente già pronto alla nuova sfida a Torino per un’operazione che si chiuderà nelle prossime ore. Aumenta così la colonia brasiliana presso Madame considerando anche l’approdo dello stesso allenatore 41enne nativo di San Paolo.