Calciomercato Juve, Bremer: “Qui sto bene ma un giorno…”

Calciomercato Juve, quale futuro per Gleison Bremer? Sicuramente a Torino, poiché Thiago Motta lo ha subito indicato a Cristiano Giuntoli come uno dei tre intoccabili bianconeri per il nuovo ciclo. Ma poi più avanti chissà poiché il brasiliano sta man mano raggiungendo livelli importantissimi, e sarà protagonista anche col Brasile quest’estate per la Coppa America, e potrebbe convincere una big mondiale a puntarci all’indomani.

Calciomercato Juve, Bremer parla di Real e Barça

Il giocatore, intanto, ha rilasciato un’intervista al quotidiano Marca dove ha parlato proprio di questo. Interrogato sul futuro e in particolare Real Madrid e Barcellona nel suo destino un giorno, l’ex Torino ha risposto così: “Parliamo di club che sono al vertici del mondo e la Liga, così come la Serie A e la Premier, è tra i migliori campionati al mondo. Quindi sì, un giorno mi piacerebbe giocarci ma – puntualizza – alla Juventus mi trovo bene“.

Quando gli viene chiesto del nuovo allenatore brasiliano in arrivo sulla panchina juventina, ovvero Thiago Motta, il difensore fa il vago e si mantiene cauto in attesa dell’ufficialità: “Tutti ne parlano ma non ne so ancora nulla. Vedremo a breve. In ogni caso siamo la Juventus e sarà sicuramente un buon allenatore. Siamo chiamati a fare una buona stagione”, ha sottolineato il sudamericano.