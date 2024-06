Calciomercato Juve, Broja per il vice Vlahovic: il Chelsea apre

Calciomercato Juve, piazzato Moise Kean alla Fiorentina toccherà salutare poi ad Arkadiusz Milik altrettanto fuori dal nuovo progetto di Thiago Motta e nel frattempo anche quasi recuperato dall’infortunio rimediato prima di Euro 2024. A quel punto la Vecchia Signora punterà poi su un vice di Dusan Vlahovic decisamente più adatto per il gioco dell’allenatore italobrasiliano. E ci sono già delle idee in cantiere.

Calciomercato Juve, le idee per il vice Vlahovic

Una di queste è rappresentata da Mateo Retegui attenzionato dalla società bianconera, ma non è l’unico e soprattutto la richiesta da 40 milioni sparata dal Genoa alla Fiorentina non fa di certo ben sperare i dirigenti della Continassa. L’altra soluzione, ovvero l’albanese 22enne Armando Broja del Chelsea, diventa così una soluzione decisamente più fattibile seppur a condizioni differenti.

Come riporta TuttoSport oggi in edicola, l’attaccante, che la scorsa stagione ha giocato nel Fulham in prestito nella seconda parte, potrebbe arrivare a titolo temporaneo e a Londra vedrebbe di buon occhio una tale operazione dove il giocatore potrebbe mettersi in mostra in un club importante come la Juventus. Per lui, Vlahovic permettendo, ci sarebbe anche la vetrina internazionale della Champions League. Giuntoli monitora con attenzione tale possibilità ma al momento il centravanti non è una priorità. Se ne riparlerà più avanti.