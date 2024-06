Calciomercato Juve, cambia il 4-2-3-1 di Thiago Motta: le novità

Calciomercato Juve: sta prendendo forma la nuova squadra di Thiago Motta. Sarà un 4-2-3-1 con spiccata propensione offensiva ma capace al contempo anche di ripiegare e difendere bene. I primi due tasselli sono già virtualmente pronti: Michele Di Gregorio in porta, Douglas Luiz a centrocampo. Entrambe le operazioni già chiuse e per le quali si attende solo l’annuncio ufficiale.

Calciomercato Juve, come sarà la nuova squadra di Thiago Motta

L’obiettivo è arrivare a sei rinforzi totali da inserire subito nella squadra titolare. In difesa, per esempio, c’è il grande sogno: Roberto Calafiori, reduce dalla nottataccia di ieri a Euro 2024 ma grande obiettivo del neo tecnico juventino, per formare una coppia super con Gleison Bremer e con Danilo sulla destra e Andrea Cambiaso sulla sinistra.

A centrocampo, nei piani del club, accanto al brasiliano in arrivo dall’Aston Villa c’era Adrien Rabiot ma sono ora in calo le quotazioni: pronto in alternativa Khéphren Thuram o Youssouf Fofana. Così come a destra non è più Mason Greenwood l’obiettivo principale ma un suo compagno di squadra al Manchester United: Jadon Sancho. Sulla trequarti non è cambiato nulla: il nome in cima alla lista è quello di Teun Koopmeiners con Kenan Yildiz nuova bandiera bianconera a sinistra e Dusan Vlahovic massimo terminale offensivo davanti. Lo riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.