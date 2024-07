Calciomercato Juve, Cancelo può tornare? L’annuncio dalla Spagna

Calciomercato Juve, si cercano rinforzi per le fasce ed è spuntato il nome di Joao Cancelo nelle ultime ore. Sarebbe stato in particolare l’agente del calciatore, Jorge Mendes, a proporlo alla Vecchia Signora. In rottura con Pep Guardiola, il procuratore vedrebbe di buon occhio un ritorno in Serie A e in particolare in bianconero dove si è trovato benissimo nel suo unico anno prima di trasferirsi proprio al Manchester City.

Calciomercato Juve, sfuma il ritorno di Cancelo?

Cristiano Giuntoli non cercherebbe però nomi di spessore per le corsie difensive, piuttosto appena dei vice di Danilo e Andrea Cambiaso, le condizioni economiche non rendono di certo facile l’affare col Manchester City. E dalla Spagna anche non arrivano notizie incoraggianti a tal proposito.

Secondo quanto riporta Sport, sarebbe praticamente già tramontata l’idea per volontà del giocatore che alla fine, pur accarezzando l’ipotesi italiana, preferirebbe restare al Barcellona per questioni anche familiari. In blaugrana c’è stato in prestito proprio nell’ultima stagione e sembrerebbe che sia lì che voglia proseguire. Col City, semmai, Giuntoli potrebbe provare a chiudere un altro affare per la fascia.