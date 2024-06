Calciomercato Juve, caso Douglas Luiz inizia a preoccupare: le ultime

Calciomercato Juve, tutto in stand-by per l’approdo di Douglas Luiz: non si registrano novità rispetto alla giornata di ieri e la situazione inizia a preoccupare la dirigenza bianconera come riportano i colleghi di Tuttomercatoweb. Il problema è Weston McKennie che non trova l’intesa economica con l’Aston Villa per un sì conclusivo che blocca il brasiliano in direzione Torino e Samuel Iling-Junior pronto a sbarcare a Birmingham.

Calciomercato Juve, ultimissime su Douglas Luiz

La problematica – riporta Tmw – è che che questa situazione rende la trattativa non più scontata come lo era nei giorni scorsi. E’ vero che c’è tempo fino al 30 giugno per chiudere l’affare, dead-line di entrambe le società coinvolte che vogliono chiudere entro questo mese per questioni di bilancio, ma lì dove sfumasse l’affare sarebbe poi difficilmente recuperabile alle stesse condizioni.

Ed è per questo che i protagonisti della negoziazione stanno lavorando intensamente in queste ore per mediare e trovare comunque una soluzione che possa accontentare le parti coinvolte. Di base l’affare prevederebbe 20 milioni cash al club di Premier League per il talento verdeoro più i cartellini dei due juventini in scadenza nel 2025 e fuori dai programmi di Thiago Motta per questa nuova gestione. Se il centrocampista USA viene meno andrebbe inserita o un’altra contropartita, da individuare però, oppure una parte cash aggiuntiva ma la situazione potrebbe irrigare i britannici.