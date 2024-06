Calciomercato Juve, cattive notizie per Di Lorenzo e Calafiori: le ultime

Calciomercato Juve: obiettivi Giovanni Di Lorenzo e Roberto Calafiori per la difesa. Il primo si rivela una grossa opportunità di mercato considerando la rottura a sorpresa col Napoli e rappresenta un profilo di assoluta esperienza e affidamento, pallino di Cristiano Giuntoli che lo pescò dall’Empoli; il secondo è invece un fedelissimo di Thiago Motta che il neo tecnico bianconero ha plasmato ed esaltato a Bologna a livelli altissimi.

Calciomercato Juve, ultime per Di Lorenzo e Calafiori

Entrambi sono impegnati ora nel ritiro della nazionale italiana e ambedue, riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, condividono la stessa situazione: ovvero vorrebbero il bianconero ma il proprio club di appartenenza blocca tutto. Il club partenopeo blinda l’esterno e Antonio Conte anche fa muro e stesso discorso per la società emiliana.

In particolare per Calafiori arrivano non buonissime notizie, poiché proprio ieri l’Ad Claudio Fenucci ha mandato un messaggio alla Vecchia Signora: “Abbiamo detto all’agente di Calafiori che Riccardo non si muove”, ha infatti riferito il dirigente. Alla Continassa c’è un piano B nell’evenienza ma si proverà comunque a regalare almeno uno dei due difensori a Motta, con priorità proprio al suo ex allievo.