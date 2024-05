Calciomercato Juve, Teun Koopmeiners primissimo obiettivo. Il Dt Cristiano Giuntoli è pronto a qualsiasi cosa per portare l’olandese a Torino e regalare un colpaccio sulla trequarti a Thiago Motta, anche sacrificare più di un giocatore tra i vari esuberi di proprietà bianconera o profili in prestito lontano da Torino per far cassa. E’ disposto anche alla cessione di un giocatore importante pur di avere il cash necessario per assicurarsi l’olandese che infiammerebbe il centrocampo della Vecchia Signora.

Il motivo è la richiesta della Dea schizzata ancor più in alto dopo questo 2024 ad altissimo livello per l’ex AZ Alkmaar: siamo arrivati a 60 milioni di euro a fronte dei precedenti 45. Una cifra che la società ha intenzione di raggiungere solo attraverso l’inserimento di una contropartita tecnica che porterebbe all’abbattimento parziale del costo oppure con una cessione diretta o parallela che porti però la liquidità necessaria per coprire tale costo.

Calciomercato Juve, c’è fiducia per Koopmeiners: i motivi

Sembra che la dirigenza stia considerando anche il sacrificio di Federico Chiesa pur di raggiungere Koopmeiners per il quale, nonostante tutto, filtra ottimismo come riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. La Juventus punta infatti sul gradimento del giocatore che vorrebbe restare in Italia e che ha strappato la promessa dalla sua società che quest’anno lo avrebbe liberato in caso di proposta ritenuta all’altezza.

Dunque sembrerebbe tutto pronto e apparecchiato per il passaggio del giocatore a Torino considerando anche la sua ambizione e la voglia di fare uno step in avanti per giocarsi qualcosa di importante dopo la vittoria dell’Europa League. Una notizia che rinvigorisce la Juventus che nel frattempo, riporta sempre la rosea, ha in mano anche il sì di Roberto Calafiori: ora bisognerà solo trovare i soldi per chiudere entrambe le operazioni. Ma non mancheranno di certo le occasioni considerando la lista uscite che comprende ben 9 giocatori.