Calciomercato Juve, c’è fiducia per l’arrivo di Calafiori: il motivo

Calciomercato Juve, già preso uno dei tre acquisti in lista per questa sessione estiva. Ovvero Michele Di Gregorio prossimo a sbarcare alla Continassa. Ora mancano gli altri due: Teun Koopmeiners da una parte, Roberto Calafiori dall’altra. Ma sono entrambi virtualmente con un piede in bianconero: l’olandese ha infatti già un accordo di massima con la Vecchia Signora, il difensore ha invece la testa a Torino pronto a seguire il suo maestro Thiago Motta che lo ha valorizzato a massimo a Bologna.

E in effetti, mentre per il gioiello dell’Atalanta si cercano i 60 milioni di euro necessari per chiudere l’affare, la Juventus è fiduciosa per quanto riguarda Calafiori: innanzitutto perché le cifre non sono esorbitanti ma parliamo di ‘appena’ 30 milioni circa, poi perché il giocatore, come detto, ha intenzione di cogliere l’opportunità gobba. Ed è su questo che fa leva la società: la volontà del giocatore che, alla fine, può fare la differenza.

Calciomercato Juve, c’è fiducia per Calafiori: il motivo

Sebbene il Bologna faccia muro perché non vuole perdere un’altra pedina fondamentale, la dirigenza emiliana è consapevole che al contempo non è propriamente il massimo trattenere un giocatore scontento e si tratterebbe – a prescindere – di una grande plusvalenza che le casse felsinee registrerebbero. Ecco perché c’è fiducia.

Riuscisse a chiudere per il talento romano, la Juventus getterebbe le basi per un altro tassello italiano per la nuova difesa dopo Di Gregario tra i pali e il possibile approdo anche di Giovanni Di Lorenzo sulla corsia destra. In passato le grandi Juve hanno sempre avuto un blocco italiano e, tra le altre cose, si prova a ripetere anche tale circostanza.