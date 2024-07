Calciomercato Juve, c’è il sì di Adeyemi e Galeno: gli scenari

Calciomercato Juve, Cristiano Giuntoli ha annunciato altri tre acquisti per un innesto per reparto di cui almeno uno per la fascia destra alla luce della cessione ormai prossima di Matias Soulé. La Roma, forte del gradimento del 21enne, è infatti pronta ad alzare nuovamente l’offerta per chiudere definitivamente il discorso e sbaragliare la concorrenza di Leicester e West Ham. Ecco perché il direttore tecnico ora si muove in maniera più concreta per rinforzare le corsie esterne.

Calciomercato Juve, sì di Adeyemi e Galeno

Come riporta infatti La Gazzetta dello Sport, nel mirino ci sono sempre Karim Adeyemi del Borussia Dortmund e Wenderson Galeno del Porto senza dimenticare ovviamente Jadon Sancho che rappresenta la priorità nel caso potesse arrivare in prestito. Tuttavia sia il tedesco che il brasiliano con passaporto portoghese – assicura il giornale – hanno già dato una disponibilità di massima alla società di Torino.

Il problema, piuttosto, sono i due club di appartenenza: se i teutonici però non aprono a sconti ma restano fermi sui 45-50 milioni, i portoghesi hanno bisogno di vendere per questioni di fair play finanziario. Così Galeno potrebbe costare anche meno dei 40 milioni finora richiesti. Per una Juventus, nel caso, sempre più a tinte verdeoro. Per la felicità di Thiago Motta.